Делегация нижней палаты парламента во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) на выездное заседание Совета Госдумы по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в России на примере Ямал СПГ. Один из пунктов в программе визита законодателей – посещение завода сжиженного природного газа.

Делегация нижней палаты парламента во главе со спикеромВячеславом Володиным прибыла в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) на выездноезаседание Совета Госдумы по вопросам реализации крупных инвестиционных проектовв России на примере "Ямал СПГ". Один из пунктов в программе визита законодателей– посещение завода сжиженного природного газа.По словам Володина, проект "Ямал СПГ" ежегодно дает экономикеприрост на уровне 0,12% ВВП. "Всего "Ямал СПГ" создал 100 тысяч рабочихмест, которые являются высокотехнологичными", – передает слова председателя нижней палаты "Парламентская газета".Спикер подчеркнул, что данный производственный комплекс формирует Северныйморской путь, позволяет развивать новую архитектуру торговых отношений на рынкесжиженного природного газа. "С вводом проекта у нас есть возможность бытьсреди лидеров по поставкам СПГ", – добавил Володин.Вместе со спикером на Ямал прибыли первый зампред Госдумы Иван Мельников, вице-спикерОльга Епифанова, руководители парламентских фракций – Сергей Неверов, ГеннадийЗюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов. В составе думской делегацииглавы комитетов нижней палаты по транспорту и строительству, по природнымресурсам, собственности и земельным отношениям, по физической культуре, спорту,туризму и делам молодежи, а также по региональной политике и проблемам Севера иДальнего Востока.Ранее делегация приземлилась в аэропортуСабетта. Воздушная гавань была построена специально для обеспечения вахтовыхперевозок специалистов, которые заняты в реализации проекта "ЯмалСПГ".Стоит отметить, что завод СПГ обладает мощностью около 16,5миллиона тонн, он строится на базе Южно-Тамбейского месторождения на берегуОбской губы. Высокую эффективность предприятия обеспечивают, в том числе, природныеусловия. Арктический холод снижает эксплуатационные затраты, и завод можетфункционировать с большей производительностью.Всего в составе комплекса три технологическиелинии. Первая была запущена в декабре прошлого года, в ходе визита в поселокСабетта ее открыл президент России Владимир Путин. Вторая будет запущена вследующем году, а третья – в 2019.Почти весь объем запланированного производства сжиженногоприродного газа (96%) уже законтрактован. Топливо будет экспортироваться вЕвропу и Азиатско-Тихоокеанский регион.