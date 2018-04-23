А вы знаете как обезопасить своего ребёнка? Волонтёры отряда Лиза Алерт расскажут родителям важные правила детской безопасности. Как должен вести себя ребёнок, если остался один в незнакомом месте, что нужно брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда ребенок не отвечает на звонки, а также почему ложный вызов спасателей всё же лучше упущенного времени.

А вы знаете как обезопасить своего ребёнка? Волонтёры отряда "Лиза Алерт" расскажут родителям важные правила детской безопасности. Как должен вести себя ребёнок, если остался один в незнакомом месте, что нужно брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда ребенок не отвечает на звонки, а также почему ложный вызов спасателей всё же лучше упущенного времени. На эти вопросы волонтёры-поисковики ответят в этот четверг, в киноконцертном зале ДТЮ. Начало встречи в 18.00.