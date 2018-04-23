Дмитрию Хвостову продлили срок содержания под стражей. Областной суд удовлетворил ходатайство СледКома. И теперь бывший вице-губернатор проведёт в СИЗО ещё два месяца. Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. На него заведено 4 уголовных дела.

Дмитрию Хвостову продлили срок содержания под стражей. Областной суд удовлетворил ходатайство СледКома. И теперь бывший вице-губернатор проведёт в СИЗО ещё два месяца. Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. На него заведено 4 уголовных дела. Как считает следствие, на своих махинациях Хвостов заработал около 17 миллионов рублей, плюс квартиру, полученную в качестве взятки. Экс-чиновника задержали в конце октября 2016 года. В СИЗО Хвостов останется до 25 июня включительно.