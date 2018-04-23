Премьер-министр Армении Серж Саргсян не стал дожидаться
кровопролития на улицах Еревана и подал в отставку. Мудрое решение политика восторженно
встретили десятки тысяч человек, собравшихся в центре армянской столицы. Перед каким выбором стоял
Саргсян последние десять дней и что в итоге заставило его уступить воле народа:
страх за свою жизнь или забота о судьбах родины?
Премьер-министр Армении Серж Саргсян не стал дожидаться
кровопролития на улицах Еревана и подал в отставку. Мудрое решение политика восторженно
встретили десятки тысяч человек, собравшихся в центре армянской столицы. Перед каким выбором стоял
Саргсян последние десять дней и что в итоге заставило его уступить воле народа:
страх за свою жизнь или забота о судьбах родины?
Саргсян не нашел в себе силы, чтобы выйти на площадь и
сообщить о своем решении народу, его обращение распространила пресс-служба
правительства. "Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства.
Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько
решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность
руководителя нашей страны", – заявил премьер-министр.
В прессе появились сообщения, что Саргсян уехал из страны, поэтому его обращение передается в письменном виде. Однако, источники в правительстве опровергли эту информацию, но что происходит в Армении в данный момент узнать непросто – власти не спешат делать заявлений на фоне ухода премьера.
Примечательно, что Саргсян решил уйти в отставку через
несколько часов после того, как к протестующим в Ереване присоединились
военные. Несколько десятков человек в форме без знаков отличия и без оружия влились
в толпу митингующих утром 23 апреля. Не исключено, что это могли быть и ряженые,
присутствие которых в разгоряченной толпе лишь сыграло на руку протестующим.
Люди в форме успешно справились со своей задачей: через час
после их появления власти освободили лидера протестного движения депутата Никола
Пашиняна, задержанного за сутки до этого. А через четыре часа Серж Саргсян,
назначенный 17 апреля на пост главы правительства, заявил о своей отставке.
Очевидно, что карты Саргсяна были биты еще в первый день
народного протеста, когда депутат от оппозиционной партии "Елк" (союз
"Исход") Никол Пашинян только начал выводить народ на улицы Еревана. Отставка
Саргсяна была только вопросом времени – когда вновь назначенный премьер,
отсидевший до этого два президентских срока по пять лет, дрогнет от народного
гнева. Политик не выдержал на десятый день, многие в Армении назвали это
мужественным поступком.
Можно сказать, что либеральная партия "Елк" сотворила
маленькое чудо: это политическое объединение не многим может похвастаться. К примеру,
на парламентских выборах 2017 года возглавляемый бывшим журналистом союз
"Исход" набрал 7,7% голосов избирателей и получил всего лишь 9 мест в
законодательном органе страны. С таким политическим багажом партия могла сыграть
только на очень популярной теме для протеста.
И она подвернулась как нельзя кстати: парламент,
контролируемый Республиканской партией Сержа Саргсяна, а вслед за ним и
президент Армен Саркисян утвердили экс-главу государства на должность премьера.
При этом немалую роль для возникновения протестных настроений в обществе сыграл
сам Саргсян, заявлявший в конце своего второго срока, что больше не собирается
засиживаться во власти.
Видимо, амбиции взяли верх и политик решил все-таки сменить
президентское кресло на премьерское, тем более, что в Армении прошла реформа
государственной системы и функции президента стали чисто представительскими.
Реальная власть перешла в руки премьеру и получается, что контроль над страной
Саргсян, в случае, если бы он не ушел в отставку, по сути не терял.
Стоит напомнить, что Армению лихорадит не в первый раз и
протесты уже были связаны с именем Сержа Саргсяна. Десять лет назад, в феврале
2008 года, после президентских выборов, на которых победил Саргсян, по стране прокатилась
волна митингов, их участники в течение нескольких дней выступали против
массовых нарушений во время голосования. Тогда во время столкновения протестующих
с органами правопорядка погибло не менее восьми человек, а пострадали более
двухсот.
В июне 2015 года (тогда у Саргсяна шел второй президентский
срок) поводом для массовых протестов послужило повышение тарифов на
электроэнергию на 16%. Для жителей Армении это стало уже третьим повышением
цены на электроэнергию за последние несколько лет, в 2013 году она подорожала
примерно на треть. События получили название Энергомайдан по аналогии с протестными
акциями на Украине, но не привели к человеческим жертвам. В столкновениях с
полицией пострадали с обеих сторон 18 человек.
Нынешние события в Армении не привели к тяжелым последствиям,
но впервые показали, что народ способен оказать влияние на власть и диктовать
ей свои условия. С одной стороны, это говорит о слабости власти, которая в
прошедшие годы демонстрировала достаточно жесткую позицию в отношении
протестных настроений. С другой – указывает на проблемы в рядах оппозиции, не
сумевший выстроить диалог с властью, в котором обе стороны слышали и понимали
бы, что говорит их оппонент.
Известно, что убеждение бывает действеннее, чем сила, а если
она соединится со справедливостью, то такой союз достаточно тяжело испытывать
на прочность. Не руководствующихся этой древней мудростью политиков, вероятно, ждут
непродолжительная карьера и забвение.