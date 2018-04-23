Премьер-министр Армении Серж Саргсян не стал дожидаться кровопролития на улицах Еревана и подал в отставку. Мудрое решение политика восторженно встретили десятки тысяч человек, собравшихся в центре армянской столицы. Перед каким выбором стоял Саргсян последние десять дней и что в итоге заставило его уступить воле народа: страх за свою жизнь или забота о судьбах родины?

Премьер-министр Армении Серж Саргсян не стал дожидатьсякровопролития на улицах Еревана и подал в отставку. Мудрое решение политика восторженновстретили десятки тысяч человек, собравшихся в центре армянской столицы. Перед каким выбором стоялСаргсян последние десять дней и что в итоге заставило его уступить воле народа:страх за свою жизнь или забота о судьбах родины?Саргсян не нашел в себе силы, чтобы выйти на площадь исообщить о своем решении народу, его обращение распространила пресс-службаправительства. "Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства.Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколькорешений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должностьруководителя нашей страны", – заявил премьер-министр.В прессе появились сообщения, что Саргсян уехал из страны, поэтому его обращение передается в письменном виде. Однако, источники в правительстве опровергли эту информацию, но что происходит в Армении в данный момент узнать непросто – власти не спешат делать заявлений на фоне ухода премьера.Примечательно, что Саргсян решил уйти в отставку черезнесколько часов после того, как к протестующим в Ереване присоединилисьвоенные. Несколько десятков человек в форме без знаков отличия и без оружия влилисьв толпу митингующих утром 23 апреля. Не исключено, что это могли быть и ряженые,присутствие которых в разгоряченной толпе лишь сыграло на руку протестующим.Люди в форме успешно справились со своей задачей: через часпосле их появления власти освободили лидера протестного движения депутата НиколаПашиняна, задержанного за сутки до этого. А через четыре часа Серж Саргсян,назначенный 17 апреля на пост главы правительства, заявил о своей отставке.Очевидно, что карты Саргсяна были биты еще в первый деньнародного протеста, когда депутат от оппозиционной партии "Елк" (союз"Исход") Никол Пашинян только начал выводить народ на улицы Еревана. ОтставкаСаргсяна была только вопросом времени – когда вновь назначенный премьер,отсидевший до этого два президентских срока по пять лет, дрогнет от народногогнева. Политик не выдержал на десятый день, многие в Армении назвали этомужественным поступком.Можно сказать, что либеральная партия "Елк" сотвориламаленькое чудо: это политическое объединение не многим может похвастаться. К примеру,на парламентских выборах 2017 года возглавляемый бывшим журналистом союз"Исход" набрал 7,7% голосов избирателей и получил всего лишь 9 мест взаконодательном органе страны. С таким политическим багажом партия могла сыгратьтолько на очень популярной теме для протеста.И она подвернулась как нельзя кстати: парламент,контролируемый Республиканской партией Сержа Саргсяна, а вслед за ним ипрезидент Армен Саркисян утвердили экс-главу государства на должность премьера.При этом немалую роль для возникновения протестных настроений в обществе сыгралсам Саргсян, заявлявший в конце своего второго срока, что больше не собираетсязасиживаться во власти.Видимо, амбиции взяли верх и политик решил все-таки сменитьпрезидентское кресло на премьерское, тем более, что в Армении прошла реформагосударственной системы и функции президента стали чисто представительскими.Реальная власть перешла в руки премьеру и получается, что контроль над странойСаргсян, в случае, если бы он не ушел в отставку, по сути не терял.Стоит напомнить, что Армению лихорадит не в первый раз ипротесты уже были связаны с именем Сержа Саргсяна. Десять лет назад, в феврале2008 года, после президентских выборов, на которых победил Саргсян, по стране прокатиласьволна митингов, их участники в течение нескольких дней выступали противмассовых нарушений во время голосования. Тогда во время столкновения протестующихс органами правопорядка погибло не менее восьми человек, а пострадали болеедвухсот.В июне 2015 года (тогда у Саргсяна шел второй президентскийсрок) поводом для массовых протестов послужило повышение тарифов наэлектроэнергию на 16%. Для жителей Армении это стало уже третьим повышениемцены на электроэнергию за последние несколько лет, в 2013 году она подорожалапримерно на треть. События получили название Энергомайдан по аналогии с протестнымиакциями на Украине, но не привели к человеческим жертвам. В столкновениях сполицией пострадали с обеих сторон 18 человек.Нынешние события в Армении не привели к тяжелым последствиям,но впервые показали, что народ способен оказать влияние на власть и диктоватьей свои условия. С одной стороны, это говорит о слабости власти, которая впрошедшие годы демонстрировала достаточно жесткую позицию в отношениипротестных настроений. С другой – указывает на проблемы в рядах оппозиции, несумевший выстроить диалог с властью, в котором обе стороны слышали и понималибы, что говорит их оппонент.Известно, что убеждение бывает действеннее, чем сила, а еслиона соединится со справедливостью, то такой союз достаточно тяжело испытыватьна прочность. Не руководствующихся этой древней мудростью политиков, вероятно, ждутнепродолжительная карьера и забвение.