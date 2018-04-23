19-летняя дочь популярной певицы Слава обнародовала пикантное фото. Юная Александра снялась раздетой.

19-летняя дочь популярной певицы Слава обнародовала пикантное фото. Юная Александра снялась раздетой.Старшая дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская) Александра буквально расцвела. 19-летняя девушка на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикует фотографии одна жарче другой. А недавно Саша обнародовала снимок, на котором и вовсе снята без одежды. Любой желающий может разглядеть татуировку под упругой грудью красавицы."– Мне она кажется красивой. – И ей самой – тоже. В этом все и дело. Именно это и делает ее красивой. То, что она сама в это верит. Патрик Редмонд, "Все, что она хотела", – подписала пикантную фотографию Александра.Многочисленные подписчики пришли в неописуемое возбуждение от изображения юной наследницы популярной певицы. Причем комментарии Саша получила весьма неоднозначные. Пока одни подписчики рассыпались в комплиментах, другие обрушились на нее с критикой. "сиськи показала теперь время ценник озвучить. главное мамочка поддерживает что дочь себя как блудливая кошка вести начинает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Саша, вы очень красивая и нежная!", "Безумно красивая спина просто прелесть", "Вот оно что..)" – высказались пользователи Сети.Ранее в интервью певица Слава высказала уверенность, что ее роскошную малышку ждет большое будущее. "Пару лет назад Александра снялась в сериале для детского телеканала "Когда я увидела ее в кадре, то обалдела. Камера ее любит, и она очень уверенно держится. Когда Саша только загорелась идеей стать актрисой, я начала звонить знакомым и просить помочь с поступлением в институт. Но дочка, когда узнала об этом, строго сказала: "Мама, не надо. Я сама!" Она у меня умница – отличница, на золотую медаль идет. У нас даже скидка в школе!" – хвалилась артистка.