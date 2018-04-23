Амбициозная певица Ольга Бузова открывает свой ресторан. Заведение она назовет в честь себя любимой.

Амбициозная певица Ольга Бузова открывает свой ресторан. Заведениеона назовет в честь себя любимой.В своем микроблоге Бузова сообщила фанатам, что совсем скоросможет угостить их вкусной и полезной едой. Бистро разместится на Цветномбульваре в Москве и будет носить название BUZfood. Певица создаст "место, где можно будет недорого поесть"."Мы с командой профессионалов (а других рядом со мной и небывает) тщательно проработали концепцию проекта и его меню, остановившись на нетолько быстрой, но и полезной еде! В меню будут различные салаты, горячее инапитки, которые мы будем делать по фирменным рецептам. Сейчас в ресторане всамом разгаре идет ремонт, и уже через пару месяцев мы откроем двери моегопервого ресторана", – рассказала Ольга в своем Instagram.Поклонники удивились такой прыти артистки, они были пораженыделовитости и предприимчивости звезды, некоторые фанаты с юмором заметили, чтоОльга скоро пойдет в политику: "Оля,молодец,после развода не спилась,не ушла всебя,поплакала,слезы авторов и в бой!!! Молодец!! А все кто отмирает,пускайсмотрят,чего они добились и добиваются!!!", "Бузовазахватывает мир! Так держать! Так и до президента недалеко))", "Бузова яотвечаю ты будешь президентом через 5 лет такими темпами!Путин по сравнению стобой отдыхает!Он за 65 лет столько не сделал, сколько ты за 5😱❗️", "Бузову не остановить,молодец Ольга". "Нувот это уже реально перебор!Бузова,остановись!!!Ты решила весь мир захватитьчто ли?Тарасов и так уже понял ,что ты крутая.Ведущая на доме2-молодец,певица,актриса-умница,но куда дальше?Я считаю это уже бред...".Не все фанаты оказались в восторгеот новой идеи певицы. "Там будет вместо говядины бузятина", "Олечка , жди ревизоро))", "Сначала онахотела погубить нас своей музыкой,а теперь в конце концов хочет добить нассвоей едой!!!Не ведитесь на эту ведьму😾", "Дажене знаю , что для тебя значит недорого, надеюсь, что люди, которые туда вдругпридут не отравятся", – смеялись пользователи соцсети.Добавим, что это не первый именной проект Бузовой. Недавно брюнеткаобъявила о запуске своего IT-проекта Buzar, которому, по ее словам, нетаналогов в мире. Также артистка рассказала о создании криптовалюты BuzCoin.