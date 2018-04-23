Амбициозная певица Ольга Бузова открывает свой ресторан. Заведение
она назовет в честь себя любимой.
Амбициозная певица Ольга Бузова открывает свой ресторан. Заведение
она назовет в честь себя любимой.
В своем микроблоге Бузова сообщила фанатам, что совсем скоро
сможет угостить их вкусной и полезной едой. Бистро разместится на Цветном
бульваре в Москве и будет носить название BUZfood. Певица создаст "место, где можно будет недорого поесть".
"Мы с командой профессионалов (а других рядом со мной и не
бывает) тщательно проработали концепцию проекта и его меню, остановившись на не
только быстрой, но и полезной еде! В меню будут различные салаты, горячее и
напитки, которые мы будем делать по фирменным рецептам. Сейчас в ресторане в
самом разгаре идет ремонт, и уже через пару месяцев мы откроем двери моего
первого ресторана", – рассказала Ольга в своем Instagram.
Поклонники удивились такой прыти артистки, они были поражены
деловитости и предприимчивости звезды, некоторые фанаты с юмором заметили, что
Ольга скоро пойдет в политику: "Оля,молодец,после развода не спилась,не ушла в
себя,поплакала,слезы авторов и в бой!!! Молодец!! А все кто отмирает,пускай
смотрят,чего они добились и добиваются!!!", "Бузова
захватывает мир! Так держать! Так и до президента недалеко))", "Бузова я
отвечаю ты будешь президентом через 5 лет такими темпами!Путин по сравнению с
тобой отдыхает!Он за 65 лет столько не сделал, сколько ты за 5😱❗️", "Бузову не остановить,молодец Ольга". "Ну
вот это уже реально перебор!Бузова,остановись!!!Ты решила весь мир захватить
что ли?Тарасов и так уже понял ,что ты крутая.Ведущая на доме
2-молодец,певица,актриса-умница,но куда дальше?Я считаю это уже бред...".
Не все фанаты оказались в восторге
от новой идеи певицы. "Там будет вместо говядины бузятина", "Олечка , жди ревизоро))", "Сначала она
хотела погубить нас своей музыкой,а теперь в конце концов хочет добить нас
своей едой!!!Не ведитесь на эту ведьму😾", "Даже
не знаю , что для тебя значит недорого, надеюсь, что люди, которые туда вдруг
придут не отравятся", – смеялись пользователи соцсети.
Добавим, что это не первый именной проект Бузовой. Недавно брюнетка
объявила о запуске своего IT-проекта Buzar, которому, по ее словам, нет
аналогов в мире. Также артистка рассказала о создании криптовалюты BuzCoin.