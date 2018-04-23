Жительницы Великобритании обрушились в
Twitter на мужчин в шлепанцах. Такая реакция была вызвана необычайно теплой
погодой в стране.
Жительницы Великобритании обрушились в
Twitter на мужчин в шлепанцах. Такая реакция была вызвана необычайно теплой
погодой в стране.
19 апреля
стало самым теплым весенним днем в истории туманного Альбиона за последние 70
лет. Об этом сообщила британская метеорологическая служба Met Office в
Twitter.
Сотрудники
службы поблагодарили пользователей за большое количество красочных фотографий,
которые те публиковали в соцсетях. В ответ на пост некоторые девушки пришли возбужденное
негодование.
Британки написали,
что у хорошей погоды есть очень серьезные минусы, которые касаются мужских ног.
"Тот факт, что на улице тепло и солнечно, не означает, что мы обязаны смотреть
на мужские ступни в шлепанцах. Пожалуйста, прекратите это безумие", "Нет такой сильной жары, которая оправдала бы вид
оголенных мужских ног в городской среде", – раскритиковали пользовательницы соцсети
обладателей летней обуви.
Однако доводы женщин британцев не убедили. Они заявили, что продолжат
носить удобную обувь, несмотря на протесты. Один из них пошутил, что когда-нибудь его даже кремируют в сланцах.