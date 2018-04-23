Жительницы Великобритании обрушились в Twitter на мужчин в шлепанцах. Такая реакция была вызвана необычайно теплой погодой в стране.

Жительницы Великобритании обрушились вTwitter на мужчин в шлепанцах. Такая реакция была вызвана необычайно теплойпогодой в стране.19 апрелястало самым теплым весенним днем в истории туманного Альбиона за последние 70лет. Об этом сообщила британская метеорологическая служба Met Office вTwitter.Сотрудникислужбы поблагодарили пользователей за большое количество красочных фотографий,которые те публиковали в соцсетях. В ответ на пост некоторые девушки пришли возбужденноенегодование.Британки написали,что у хорошей погоды есть очень серьезные минусы, которые касаются мужских ног."Тот факт, что на улице тепло и солнечно, не означает, что мы обязаны смотретьна мужские ступни в шлепанцах. Пожалуйста, прекратите это безумие", "Нет такой сильной жары, которая оправдала бы видоголенных мужских ног в городской среде", – раскритиковали пользовательницы соцсетиобладателей летней обуви.Однако доводы женщин британцев не убедили. Они заявили, что продолжатносить удобную обувь, несмотря на протесты. Один из них пошутил, что когда-нибудь его даже кремируют в сланцах.