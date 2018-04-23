Спустя 40 дней после смерти Олега Табакова коллективу МХТ представили нового художественного руководителя. На сборе труппы побывал корреспондент Dni.Ru.

Спустя 40 дней после смерти Олега Табакова коллективу МХТ представили нового художественного руководителя. На сборе труппы побывал корреспондент Dni.Ru."Места возле меня заняты – справа сядет Мариночка Зудина, а слева будет моя подружка Инночка Гуляева, с которой мы уже лет сорок так сидим", – по-хозяйски командовала Ирина Мирошниченко. Она пришла раньше всех и довольная позировала фотографам.Марина Зудина вошла в зал одной из последних. Элегантный, подчеркивающий фигуру черный брючный костюм, минимум косметики – вдова выглядела очень стильно. "Мариночка, Паша-то ваш каким красавцем стал, такой актер хороший", – нахваливала Мирошниченко младшего сына Табакова. "Да, я очень рада, что Паша застал отца на пике актерской формы, когда его все обожали", – вздыхала Зудина.Владимир Машков не мог пройти мимо Зудиной и кинулся к ней с поцелуями. Они дружат много лет и в марте, когда не стало Олега Табакова, Машков переживал это как личную трагедию.Тогда он особенно трогательно утешал вдову у гроба своего учителя.Открывший сбор труппы Сергей Женовач предложил почтить память своего предшественника не традиционной минутой молчания, а бурными аплодисментами, пояснив: "Олег Павлович с нами, он на слышит".На этих словах по щекам вдовы полились слезы. Табаков был для нее центром вселенной, а что будет дальше с карьерой, детьми и положением в театре – большой вопрос. Машков тут же кинулся к Зудиной со стаканом воды.