Спустя 40 дней после смерти Олега Табакова коллективу МХТ представили нового художественного руководителя. На сборе труппы побывал корреспондент Dni.Ru.

Спустя 40 дней после смерти Олега Табакова коллективу МХТ представили нового художественного руководителя. На сборе труппы побывал корреспондент Dni.Ru."Места возле меня заняты – справа сядет Мариночка Зудина, а слева будет моя подружка Инночка Гуляева, с которой мы уже лет 40 так сидим", – по-хозяйски командовала Ирина Мирошниченко. Она пришла раньше всех и, довольная, позировала фотографам.Марина Зудина вошла в зал одной из последних. Элегантный, подчеркивающий фигуру черный брючный костюм, минимум косметики – вдова выглядела очень стильно."Мариночка, Паша-то ваш каким красавцем стал. Такой актер хороший", – похвалила Мирошниченко младшего сына Табакова. "Да, я очень рада, что Паша застал отца на пике актерской формы, когда его все обожали", – вздохнула Зудина.Владимир Машков не мог пройти мимо вдовы и кинулся к ней с поцелуями – они дружат много лет. Когда не стало Табакова, Машков переживал это как личную трагедию. Он особенно трогательно утешал вдову у гроба своего учителя.Открывший сбор труппы Сергей Женовач предложил почтить память предшественника не традиционной минутой молчания, а бурными аплодисментами, пояснив: "Олег Павлович с нами, он нас слышит".На этих словах по щекам вдовы полились слезы. Табаков был для нее центром Вселенной, а что станет теперь с карьерой, детьми и положением в театре – большой вопрос. Машков тут же кинулся к Зудиной со стаканом воды.