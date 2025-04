Компания LG Electronics (LG) была удостоена в общей сложности 35 наград, включая престижную Best of the Best, в рамках Red Dot Design Award 2025.

Компания LG Electronics (LG) была удостоена в общей сложности 35 наград, включая престижную Best of the Best, в рамках Red Dot Design Award 2025. Эта ежегодная премия отмечает выдающиеся достижения в области дизайна в самых разных категориях и по праву считается одной из трех лучших в мире программ награждения в области промышленного дизайна.Среди победителей — LG SIGNATURE OLED T, первый в мире беспроводной прозрачный телевизор, который получил престижную награду Best of the Best. Этот новаторский телевизор позволяет пользователям переключаться между прозрачным и непрозрачным режимами одним нажатием кнопки, открывая новые возможности для развлечений и дизайна жилого пространства. LG SIGNATURE OLED T благодаря 77-дюймовому 4K OLED дисплею предлагает потрясающее качество изображения, уникальные визуальные впечатления, подобные дополненной реальности, и гибкость беспроводной установки.Еще одним ярким событием является хаб умного дома Self-Driving AI Home Hub от LG (название проекта: Q9), интеллектуальный домашний ИИ-агент с поддержкой LG FURON, способный передвигаться самостоятельно. Этот инновационный продукт, работающий на основе «Эмпатичного интеллекта» (Affectionate Intelligence) от LG, был отмечен наградой Red Dot Design Award, а также выбран победителем в метакатегории Innovative Design. Хаб может понимать пользователей и взаимодействовать с ними естественным образом, улучшая различные аспекты взаимодействия с умным домом для обогащения повседневной жизни. Жюри премии высоко оценило его дружелюбный, похожий на домашнего питомца дизайн и его способность отображать различные «эмоции» с помощью цифровых анимированных глаз.Помимо этих высших наград, LG получила 32 награды в самых разных категориях продукции, включая холодильники, стиральные и сушильные машины, телевизоры, кондиционеры, очистители воздуха, аудиотехнику, мониторы и коммерческих роботов.Впечатляющие результаты LG на Red Dot Award последовали за успехом на iF Design Award 2025, где компания завоевала 36 наград. Такие продукты, как телевизор LG QNED, LG StanbyME 2 и холодильник LG SIGNATURE с функцией Smart InstaView™, теперь стали двойными победителями, получив признание как на iF Design Award, так и на Red Dot Award в один и тот же год.«Мы продолжим расширять границы инноваций в дизайне, опираясь на наше глубокое понимание клиентов, чтобы предлагать ориентированные на человека инновации в продуктах, решениях и клиентском опыте», — сказал Чон Ук-джун, руководитель Центра корпоративного дизайна компании LG Electronics.