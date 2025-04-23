В 2019 году на территории Областной клинической больницы была построена вертолётная площадка в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В 2019 году на территории Областной клинической больницы была построена вертолётная площадка в рамках национального проекта «Здравоохранение», который с этого года переименован в «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря этому медицинские работники региона получили возможность эффективной эвакуации пациентов в экстренных ситуациях.За первые четыре месяца 2025 года с помощью санитарной авиации было доставлено 27 пациентов, находящихся в критическом состоянии, включая троих детей. Эвакуация проводилась из районных больниц в специализированные отделения областных медицинских учреждений, а также в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода.Выбор применения санавиации зависит от ряда факторов: приоритетность (приоритет отдается детям), тяжесть состояния пациента, время доставки, а также дорожные условия. Вертолет позволяет существенно сократить время транспортировки: полет занимает чуть более часа, тогда как на реанимобиле этот процесс может занять до пяти часов.«В полет пациента сопровождает медицинская бригада из двух специалистов – врача скорой помощи или анестезиолога-реаниматолога и фельдшера или медсестры», – сообщил заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Сергей Аксёнов.Кроме экстренных случаев, вертолет также используется для плановых транспортировок. Например, недавно воздушный борт перевез 59-летнего пациента из Областной клинической больницы в лечебно-реабилитационный центр «Юдино» после успешного лечения ишемического инсульта.Заведующий региональным сосудистым центром Андрей Мнёв отметил, что «санитарная авиация позволяет обеспечить быструю и безопасную транспортировку» пациентов, нуждающихся в реабилитации в специализированных медицинских учреждениях.Отметим, что еще одна вертолётная площадка, построенная в рамках нацпроекта, находится на территории Областной детской клинической больницы, что также улучшает доступ к медицинской помощи для детей в регионе.