Для жителей поставили первые партии гуманитарного груза.

Вечером 22 апреля в Киржачском районе Владимирской области прогремела серия взрывов. Оказалось, что на складе на территории воинской части произошел пожар, который привел к детонации боеприпасов. На месте развернули оперштаб, жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков эвакуировали. Люди провели ночь в пункте временного размещения. Подробности — в материале .Ночь в безопасностиПервая информация о взрывах появилась в соцсетях около 16.30 22 апреля. Сведения на официальном уровне губернатор Александр Авдеев. Он выехал на место и возглавил Оперативный штаб. Масштабные работы начались вечером.Администрация Киржачского района совместо с региональным МЧС эвакуировали людей с потенциально опасных территорий. На ночь их разместили в школе. Жителям предоставили все необходимое — воду, питание, средства гигиены. Кто-то решил отправиться к родственникам.Утром сам Авдеев побывал в пункте временного содержания. Он отметил, что с территорий . Сейчас все находятся в безопасности.«Посетил пункты временного размещения. В них находятся 495 человек: в Киржачском районе — 159, 195 и 100 человек, ещё 41 человек — в Александровском районе», — уточнил глава региона.Число пострадавших не изменилось: в результате ЧП травмы получили четыре человека. Трое из них госпитализированы.Отключили свет и газВ Киржаче открыли пункт сбора гуманитарной помощи. Волонтеры работают с 6 утра в ДК на улице Гагарина.«Обращаем внимание, что это единственный официальный пункт сбора гуманитарной помощи. Будьте осторожны, не попадитесь на уловки мошенников. В настоящий момент никакие счета для этой цели не открыты, сбора средств на них не проводится», — уточнили в районной администрации.Жители, которые хотят оказать помощь, могут принести средства личной гигиены (например, мыло, шампуни или зубную пасту), предметы первой необходимости, нательное или постельное белье, новую одежду и обувь.В Киржачском районе все еще действует режим ЧС. Школы и детские сады 23 апреля , приостановлена работа местных предприятий. Коммунальщики . Также в населенных пунктах Киржачского района приостановили подачу газа.