Подобное ЧП уже было в районе в июне 2022 года.

Детонация боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области происходит не первый раз. Подобное ЧП уже было в районе в июне 2022 года.Тогда, как пишет «», четыре человека погибли и еще несколько пострадали.В региональном Управлении Росгвардии случай не комментировали, объяснив это тем, что дело находится в ведении ФСБ.Напомним, что . Первые кадры с места ЧП появились в соцсетях. Через полчаса в районе ввели режим ЧС, эвакуировали населенные пункты и остановили работу предприятий. Оказалось, что на территории воинской части взорвались боеприпасы.