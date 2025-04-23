Об этом сообщил корреспондент vlad.aif.ru.

Дорога из Владимира в Киржач сильно загружена. Как правило, трасса пустует в дневное время.Но сейчас на ней есть оживленный поток машин. Об этом сообщает корреспондент vlad.aif.ru.«Впереди нас вереница из пяти автомобилей, достаточно плотный встречный поток», — передает журналист.Редакция выехала на место. Напомним, что серия взрывов . Затем в Киржачском районе ввели режим ЧС. Людей ближайших населенных пунктов эвакуировали. Пострадали четверо жителей.