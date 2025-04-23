Часть дорог перекрыта, к пунктам временного размещения присылают гумпомощь. В правительстве области сообщают о последствиях взрыва в окрестностях поселка Барсово Киржачского района, где

Часть дорог перекрыта, к пунктам временного размещения присылают гумпомощь. В правительстве области сообщают о последствиях взрыва в окрестностях поселка Барсово Киржачского района, где частично действует режим чрезвычайной ситуации. По информации Минобороны, на территории воинской части произошел пожар, из-за которого сдетонировали боеприпасы, находящиеся на складе. Сообщается о четырех пострадавших. Напомним, ЧП произошло 22 апреля в 15:30.