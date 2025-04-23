Александр Авдеев отменил назначенную на 24 апреля пресс-конференцию для журналистов. Это связано с текущей ситуацией в Киржачском районе, рассказал губернатор в своих соцсетях. Конференция

Александр Авдеев отменил назначенную на 24 апреля пресс-конференцию для журналистов. Это связано с текущей ситуацией в Киржачском районе, рассказал губернатор в своих соцсетях. Конференция отменена не насовсем, она состоится в другой день. О дате и времени сообщат позже. Это не единственное мероприятие, которое было отменено в связи с ЧС в Киржачском районе. Так, МЧС отменило