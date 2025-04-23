Он возглавляет Оперштаб.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил эвакуированных после взрывов жителей Киржачского района.Об этом глава региона сообщил у себя в Telegram-канале. Люди провели ночь в пункте временного размещения. Кто-то из жителей уехал к родным.«В них находятся 495 человек: в Киржачском районе — 159, 195 и 100 человек, ещё 41 человек — в Александровском районе. Из общего количества — 13 детей», — уточнил Авдеев.В пункте организовано питание. Сейчас детанация боеприпасов на территории воинской части . Число пострадавших за ночь не изменилось, травмы получили четыре человека.