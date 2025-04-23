Жителям пока нельзя вернуться в свои дома.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев установил границы зоны ЧС в Киржачском районе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.Чрезвычайная ситуация муниципального характера, уровень реагирования – местный. Не смотря на то, что динамика хорошая детонация сохраняется. Жителям пока нельзя вернуться в свои дома.Зона ЧС сокращена до следующих населенных пунктов: п. Барсово, п. Мирный, п. Першино, д. Храпки, д. Грибаново, почтовое отделение Дубки, д. Дубки, участок Мележи, д. Дворищи, д. Илейкино, СНТ «Звёздный», СНТ «Лужки».Напомним, ранее мы писали, что . Первые кадры с места ЧП появились в соцсетях. Через полчаса в районе ввели режим ЧС, эвакуировали населенные пункты и остановили работу предприятий. Оказалось, что на территории воинской части взорвались боеприпасы.