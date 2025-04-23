Статистику озвучил губернатор Александр Авдеев.

Из-за взрывов в Киржачском районе Владимирской области эвакуировали 13 детей.Статистику . Утром он побывал в пункте временного размещения. Всего эвакуировано 495 человек.В Доме культуры открыли волонтерский штаб, добровольцы организовали прием гуманитарной помощи.Детонация боеприпасов на территории воинской части продолжается. Напомним, что возгорание началось вечером 22 апреля. Далее последовали взрывы. Пострадали четыре человека. В Киржачском районе действует режим ЧС.