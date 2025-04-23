Статистику озвучил губернатор Александр Авдеев.
Из-за взрывов в Киржачском районе Владимирской области эвакуировали 13 детей.
Статистику . Утром он побывал в пункте временного размещения. Всего эвакуировано 495 человек.
В Доме культуры открыли волонтерский штаб, добровольцы организовали прием гуманитарной помощи.
Детонация боеприпасов на территории воинской части продолжается. Напомним, что возгорание началось вечером 22 апреля. Далее последовали взрывы. Пострадали четыре человека. В Киржачском районе действует режим ЧС.