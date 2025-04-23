Детонация боеприпасов на складах продолжается.

Во Владимирской области из-за взрывов на территории воинской части в Киржачском районе закрыли школы и детские сады.Об этом стало известно по итогам утреннего заседания Оперштаба. Детонация боеприпасов на складах продолжается. Напомним, что возгорание произошло вечером 22 апреля. Затем последовала серия взрывов.Жителей населенных пунктов эвакуировали.«Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают. Также сегодня не будет работать ряд предприятий. Просим сотрудников уточнять график у руководителей», — заявил губернатор Александр Авдеев.Напомним, что в результате ЧП .