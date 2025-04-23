Детонация боеприпасов на складах продолжается.
Во Владимирской области из-за взрывов на территории воинской части в Киржачском районе закрыли школы и детские сады.
Об этом стало известно по итогам утреннего заседания Оперштаба. Детонация боеприпасов на складах продолжается. Напомним, что возгорание произошло вечером 22 апреля. Затем последовала серия взрывов.
Жителей населенных пунктов эвакуировали.
«Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают. Также сегодня не будет работать ряд предприятий. Просим сотрудников уточнять график у руководителей», — заявил губернатор Александр Авдеев.
Напомним, что в результате ЧП .