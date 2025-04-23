По данным опроса, проведенного ВТБ, частота совещаний и нарастающая многозадачность заставляют россиян решать параллельные вопросы во время рабочих встреч.

По данным опроса, проведенного ВТБ, частота совещаний и нарастающая многозадачность заставляют россиян решать параллельные вопросы во время рабочих встреч. Более половины опрошенных (58%) признаются, что отвлекаются на совещаниях, если тема не вызывает интереса, а 10% часто совмещают их с другими делами или вовсе не слушают. Каждый третий россиянин считает длительные обсуждения пустой тратой времени.Согласно исследованию, 68% финансово активных жителей ЦФО участвуют в рабочих совещаниях, из которых 28% делают это регулярно. Большинство из опрошенных (84%) предпочитают оффлайн-формат. В то же время почти половина (47%) работников принимает участие в онлайн-совещаниях через онлайн-платформы. Каждый третий сотрудник участвует как в оффлайн, так и в онлайн-совещаниях.В офлайн-формате сосредоточенность у жителей ЦФО ниже: только половина участников внимательно слушают и делают заметки. 47% параллельно работают над другими задачами, а также листают соцсети читают новости или рисуют в блокноте.В отличие от других россиян, жители ЦФО считают, что онлайн-совещания обеспечивают лучшую концентрацию: почти две трети сотрудников внимательно слушают и делают заметки. Однако каждый третий признается, что во время онлайн-встреч занимается посторонними делами: строит планы на вечер, читает почту, листает социальные сети, а 6% признались, что играют во время он-лайн совещаний в компьютерные игры.Онлайн-совещания также расслабляют требования к дресс-коду. Лишь 47% опрошенныхжителей ЦФО одеваются для рабочих созвонов так же, как для похода в офис. 19% респондентов надевают только верхнюю часть официальной одежды, каждый пятый предпочитает неформальный стиль или домашнюю одежду, а 13% просто отключают камеру, чтобы не демонстрировать свой внешний вид.Большинство жителей ЦФО (94%) никогда не попадались на том, что не слушают коллег на совещаниях и считают себя мастерами маскировки. Кстати, это самый высокий показатель в стране.Каждый четвертый россиянин (26%) считает, что на онлайн-совещаниях отвлекаются чаще. При этом каждый третий убежден, что это зависит от самого человека, а не от формата мероприятия. Еще треть респондентов полагает, что отвлекаться можно одинаково как на онлайн-, так и на оффлайн-встречах.