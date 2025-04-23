На территории склада в воинской части сдетонировали боеприпасы.

Корреспондент aif.ru рассказал об обстановке в Киржчаском районе Владимирской области после серии взрывов.На территории склада в воинской части вечером 22 апреля началось возгорание. Затем сдетонировали припасы. Из-за взрывов в Киржачском районе ввели режим ЧС. Власти эвакуировали жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. Работа экстренные служб на месте продолжается, развернут Оперштаб.Корреспондент vlad.aif.ru прибыл на место ЧП днем 23 апреля. Трасса , а на въезде в Киржач чувствуется запах гари.«В центре города обстановка спокойная, взрывов не слышно, жизнь идет своим чередом. Но на центральной площади сейчас расположена спецтехника», — указал журналист.Напомним, что в результате ЧП во Владимирской области .