Обстановка пока не ясна.

Корреспонденту рассказали, когда в Киржачском районе снимут режим ЧС. На месте событий удалось поговорить с Юлией Варакиной, координатором по экспертно-проектной работе «Народного фронта» по Владимирской области.«Сейчас по поводу возвращения людей в дома комментариев не дают. Обстановка пока не ясна», — уточнила она.Также Юлия Варакина прояснила обстановку в пунктах временного размещения, где сейчас находятся порядка 500 человек.«Люди размещены комфортно. Кто-то находится целыми семьями, кто-то приезжал по одному. Есть пожилые люди, маломобильные, дети. Рядом работает пункт выдачи с гуманитарной помощью. Жители приносят бытовую химию, еду, средства личной гигиены. Любой желающий может взять все необходимое и вернуться в пункт размещения. Волонтеры помогают передвигаться эвакуированным из одного пункта в другой, гулять с детьми», — добавила координатор.Напомним, что детонация . Подробнее о произошедшем можно узнать здесь.