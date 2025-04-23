Жители микрорайона активно поддержали инициативы.

Глава Коврова Владимирской области Сергей Сидорин, председатель Совета народных депутатов Елена Фомина и депутат Госдумы Игорь Игошин посетили объекты программы «Комфортная городская среда» в городе. Особое внимание привлек сквер около ДК «Родина», популярный среди детей и взрослых. Сидорин отметил планы по модернизации входной группы ДК и высадке цветов к лету. Более того, обсуждены идеи создания спортивных площадок на заброшенной территории рядом с Домом культуры.Жители микрорайона активно поддержали инициативы по созданию скейт-площадки, футбольного поля и баскетбольной зоны.«Когда-то здесь много людей занимались спортом, а сейчас пусто и грустно», — рассказал депутат Игорь Игошин в своих соцсетях.В рамках партийного проекта «Инфраструктура для жизни» планируется продолжение работы по благоустройству города и привлечение народной инициативы для реализации новых идей.