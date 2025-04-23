После ЧП в Киржачском районе в пунктах временно размещения Владимирской области находятся около 500 человек. Корреспондент «АиФ-Владимир» пообщался с некоторым из них. Подробности – на vlad.aif.ru

После ЧП в Киржачском районе в пунктах временно размещения Владимирской области находятся около 500 человек. Корреспондент «33Live.Ru» пообщался с некоторым из них. Подробности – на vlad.aif.ruРазрядить обстановкуСегодня, 23 апреля, по официальным данным правительства Владимирской области, в пунктах временного размещения находятся 495 человека, большая часть из которых базируется в Киржачском районе, 41 человек – в Александровском.Один из таких пунктов расположен в городе Киржач на базе общеобразовательной школы.«Кто-то находится здесь целыми семьями, кто-то приехал по одному, - уточняется официальный представитель «Народного фронта» Юлия Варакина. – Рядом работает пункт выдачи гуманитарной помощи: неравнодушные местные жители приносят туда средства личной гигиены, влажные салфетки, бытовую химию, а также нескоропортящиеся продукты питания. Любой желающий может взять все необходимое и вернуться обратно во ВПР. Также здесь работает большое количество волонтеров, которые помогают людям, в том числе пожилым и маломобильным, перемещаться из одного пункта в другой. Гуляют с детьми, чтобы как-то их раскрепостить, развеять обстановку».Вера Геннадьевна Горохова со своим супругом Александром Михайловичем прибыла в ВПР вчера вечером.«Мы живем в поселке Барсово. Когда прогремели взрывы и сигнал "тревога", находились дома. Взрывной волной выбило стекла, на кухне пострадали двери. Началась эвакуация. У нас уже вещи собраны были на всякий случай - раньше проводились учения. Схватили, что было в руках, сели в машину и поехали в сторону больницы, надеялись, что там переждем и сможем вернуться», - рассказывает женщина.Поняв, что в ближайшее время въезд в родной поселок закрыт, Гороховы решили остановиться в пункте временного размещения.Вера Геннадьевна вспоминает: в 1969-м приехала в Барсово еще девчонкой. Здесь же училась, вышла замуж, родила двоих сыновей. Окончив техникум в Александрове, вернулась на малую родину и переезжать никуда не собиралась, несмотря на неожиданные повороты судьбы.«В 2018 году взорвался газ в двухэтажном доме, где я жила. Тогда погибла пожилая соседка. После инцидента дом расселили. И тут опять. Когда послышался хлопок, я было подумала, что это снова газ, но ошиблась», - призналась собеседница.Супруги надеются, что в ближайшее время смогут вернуться домой.Светлана Николаевна в момент начала ЧП находилась у себя на даче в деревне Корытово – в двух километрах о Киржача.«Солнышко светило, а я слышала, что должен быть дождь, поэтому, когда в первый раз громыхнуло, подумала, что началась гроза. А потом повалил черный дым», - рассказывает собеседница.Когда громкий звук повторился и весь дом «заходил ходуном», женщина собрала самое необходимое и вместе с родственниками уехала на безопасную территорию.По заявкам жителейС обитателями ПВР работают психологи МЧС России, пока их коллеги по ведомству ликвидируют возгорания жилых домов, гаражей, травы в зоне ЧС. Информация о площадях пожаров уточняется. Сведений о пострадавших пока не поступало.Тем временем, взрывотехники Центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра выезжают по заявкам жителей для проверки наличия на территориях взрывоопасных предметов. На данный момент таковых не обнаружено.Между тем, по сообщению региональных властей, граница зоны чрезвычайной ситуации (по состоянию на 15 часов 23 апреля) сужена до пределов следующих населённых пунктов: п. Барсово, п. Мирный, п. Першино, д. Храпки, д. Грибаново, почтовое отделение Дубки, д. Дубки участок Мележи, д. Дворищи, д. Илейкино , СНТ «Звёздный», СНТ «Лужки».Жители этих населённых пунктов могут получить компенсации и иную поддержку.Напомним, вечером 22 апреля на территории воинской части рядом с поселком Барсово Киржачском районе Владимирской области произошел пожар. Из-за возгорания сдетонировали боеприпасы. Хлопки сильно напугали местных жителей. В Киржачском районе ввели режим ЧС. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности.КстатиСейчас во Владимирской области создан оперативный штаб, в него также вошли и лесники региона, которые в случае необходимости будут привлечены к работе.«Рослесхоз следит за всеми лесами, в том числе на землях обороны и безопасности. Позиция проста - ведомство не делит пожары по категориям и если потребуется помощь, то она будет оказана и в случае возникновения лесных пожаров на землях обороны и безопасности пожары будут ликвидированы совместно с Минобороны, - комментирует пресс-служба Рослесхоза. - Переходить через административные границы лесные пожарные могут, вопроса о нецелевом расходовании средств в данном случае не возникает. Дополнительно отметим, что лесопожарная обстановка на территории Владимирской области находится на контроле. Сейчас лесные пожары на землях лесного фонда Владимирской области отсутствуют».