Аферисты предлагают людям помощь в оформлении налогового вычета. О новой мошеннической схеме предупредили во владимирском отделении Банка России. Злоумышленники под видом «консультантов

Аферисты предлагают людям помощь в оформлении налогового вычета. О новой мошеннической схеме предупредили во владимирском отделении Банка России. Злоумышленники под видом «консультантов аккредитованной компании» предлагают гражданам помочь с оформлением вычета за небольшую комиссию – 1000 рублей. Причем деньги нужно платить только после одобрения заявления, успокаивают мошенники. Но хитрость таится не здесь. Аферисты уверяют, что самостоятельно