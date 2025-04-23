На территории склада началось возгорание, которое привело к детонации боеприпасов.

В Киржачском районе Владимирской области вечером 22 апреля в. Оказалось, что на территории воинской части произошло возгорание, которое привело к детонации боеприпасов.В результате ЧП . В Киржачском районе ввели режим ЧС, частично перекрыли дороги, отключили газ, воду и отопление. Местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Люди провели там ночь.Корреспондент vlad.aif.ru отправился в Киржачский район.