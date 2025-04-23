Корреспондент vlad.aif.ru побывал на месте.

Опубликованы фотографии с Киржачского района Владимирской области, где вечером 22 апреля произошла серия взрывов.На территории воинской части произошел пожар, возгорание привело к детонации боеприпасов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Погибших нет, пострадали четыре человека.Жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков эвакуировали. Они находятся в пункте временного размещения. Журналист vlad.aif.ru побывал на месте ЧП. Сейчас в районе все спокойно, в Киржаче собралась спецтехника.Информации о тушении пожара на территории части нет.Все кадры .