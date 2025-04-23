Во владимирском Экспоцентре на Батурина открылась 21-я межрегиональная выставка «Зеленая неделя». Здесь представлен большой ассортимент продукции: от меда и постельного белья до летней

Во владимирском Экспоцентре на Батурина открылась 21-я межрегиональная выставка «Зеленая неделя». Здесь представлен большой ассортимент продукции: от меда и постельного белья до летней обуви. Например, Александр Бойченко занимается кочевым пчеловодством. При таком подходе пасека в течение сезона перемещается к местам цветения медоносных растений. За счет этого собирается мед различных сортов. В Экспоцентре можно успеть купить