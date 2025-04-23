Пострадавшим нужны базовые предметы первой необходимости.

Во Владимирской области открыли пункты сбора гумпомощи для пострадавших от в Киржачском районе. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».Пострадавшим нужны базовые предметы первой необходимости: туалетная бумага, зубные щетки, паста, полотенца и т.д.Передать поддержку можно по следующим адресам:- Штаб общественной поддержки: улица Большая Московская, 19;- Региональная общественная приемная председателя партии: Большая Московская, 59/1;- Региональный исполком партии: улица Горького, 34.