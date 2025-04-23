Пострадавшим нужны базовые предметы первой необходимости.
Во Владимирской области открыли пункты сбора гумпомощи для пострадавших от в Киржачском районе. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».
Пострадавшим нужны базовые предметы первой необходимости: туалетная бумага, зубные щетки, паста, полотенца и т.д.
Передать поддержку можно по следующим адресам:
- Штаб общественной поддержки: улица Большая Московская, 19;
- Региональная общественная приемная председателя партии: Большая Московская, 59/1;
- Региональный исполком партии: улица Горького, 34.