Лаборатория должна была «снабжать» несколько регионов России.

Во Владимирской области преступная группировка произвела 2,6 тонны наркотиков. Незаконная лаборатия производила запрещенные вещества для трех регионов России. В состав ОПГ вошли 10 человек, ее лидер до сих находится в международном розыске. Подробности судебного процесса — в материале«Высокий уровень организованности»Свою работу группировка начала в марте 2022 года. К моменту задержания преступники успели наладить работу сети подпольных нарколабораторий. Вещества производили в арендованных помещениях и на собственных земельных участках. Все лаборатории были хорошо оборудованы: на каждом объекте были электричество, канализация, камеры видеонаблюдения и вентиляция.Члены ОПГ никогда не встречались лично для передачи оборудования или материала. Обмен шел через тайники-закладки, а переписка и договоры велись через защищенные интернет-каналы. Подозреваемых задержали в апреле 2023 года.«Посредством так называемых «закладок» им передавали необходимые для производства оборудование, прекурсоры наркотических средств и химических веществ. С их помощью злоумышленники изготавливали синтетические наркотики. Незаконная продукция предназначалась для сбыта на территории Тверской, Вологодской и Владимирской областей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.33 особо тяжких преступленийПо официальной информации, ОПГ могла совершить 33 особо тяжких преступления с незаконным производством и сбытом наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размерах.В трех регионах, где была налажена продажа и производство запрещенных веществ, изъяли 2,6 тонны синтезированных наркотиков, 400 килограммов прекурсоров, лабораторное оборудование, все необходимое для фасовки и распространения. Правоохранители опросили больше 100 свидетелей и провели 150 экспертиз.Уголовное дело группировки составило 74 тома. В скором времени фигуранты предстанут перед судом во Владимире. Лидера ОПГ продолжают искать.