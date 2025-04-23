Александр Авдеев побывал в населенных пунктах в зоне ЧС, чтобы оценить ущерб, причиненный взрывом. Как сообщил губернатор в своих соцсетях, больших разрушений нет. Незначительные

Александр Авдеев побывал в населенных пунктах в зоне ЧС, чтобы оценить ущерб, причиненный взрывом. Как сообщил губернатор в своих соцсетях, больших разрушений нет. Незначительные повреждения зафиксированы на местном производственном предприятии. В нескольких домах выбиты стекла. Власти обещают помочь жильцам пострадавших жилищ. Подробнее о взрыве читайте в нашем материале по ссылке. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!