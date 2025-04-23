Представители культурной общественности написали открытое письмо губернатору Александру Авдееву. Они просят главу региона отменить установку памятника Андрею Боголюбскому в центре возле

Представители культурной общественности написали открытое письмо губернатору Александру Авдееву. Они просят главу региона отменить установку памятника Андрею Боголюбскому в центре возле Дмитриевского собора. Полный текст письма опубликовали наши коллеги из «Зебра ТВ». Из текста открытого письма, размещенного на сайте «Зебра ТВ» Уважаемый Александр Александрович! Обращаемся к Вам с убедительным призывом отменить установку скульптурного памятника князю