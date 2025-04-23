«Россети» выполнили комплекс мероприятий для надежного электроснабжения потребителей в паводковый период. С начала весны крупных технологических нарушений из-за подтоплений не зафиксировано, локальные сбои оперативно устраняются.

«Россети» выполнили комплекс мероприятий для надежного электроснабжения потребителей в паводковый период. С начала весны крупных технологических нарушений из-за подтоплений не зафиксировано, локальные сбои оперативно устраняются.Налажено взаимодействие с подразделениями МЧС России, Росгидрометом, региональными органами власти, смежными организациями. Созданы специальные паводковые комиссии. Энергетики ведут круглосуточный мониторинг состояния подстанций и ЛЭП в районах возможного подтопления. Во всех филиалах ПАО «Россети» – МЭС и дочерних сетевых компаниях сформированы запасы инертных материалов (песка, гравия, скальника и др.) для строительства укреплений. В случае резкого подъема воды будут приниматься меры по отсыпке опасных участков.По прогнозу (https://meteoinfo.ru/spring-flood)Росгидромета (https://meteoinfo.ru/spring-flood), в этом году на многих реках Сибири и Дальнего Востока ожидается половодье выше нормы (в том числе на Верхней Оби, Верхнем Енисее, Ангаре, Амуре, Зее и их притоках). Также серьезные риски подъема уровня воды отмечаются на Каме (до Перми), реках Курганской и Тюменской областей, Забайкалья и Приморского края. В настоящее время небольшие подтопления фиксируются рядом с опорами ЛЭП в Волгоградской и Оренбургской областях.МЧС России и «Россети» активно сотрудничают для предотвращения нештатных ситуаций на энергообъектах. В том числе организуются совместные учения, проводится работа по интеграции информационных систем. В ближайших планах (https://t.me/rosseti_official/4592) – получение и визуализация информации о паводковой обстановке и зонах подтопления (данный модуль системы «Атлас опасностей и рисков» МЧС России находится в разработке).