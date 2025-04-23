Вертолеты ежедневно доставляют больных в медицинские учреждения.

Из Владимирской областной клинической больницы эвакуирован 59-летний житель Покрова в лечебно-реабилитационный клинический центр «Юдино» в рамках медицинской эвакуации, проводимой санитарной авиацией. Как уточняет Минздрав региона, приоритет в таких операциях отдается детям и тяжелым пациентам.Вертолеты ежедневно доставляют больных в медицинские учреждения как региона, так и в Москву и Нижний Новгород. Мужчина был переведен из реанимации регионального сосудистого центра спустя некоторое время, как его состояние позволило это сделать.Всего с начала года санавиацией эвакуированы 27 владимирских пациентов.