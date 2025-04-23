Оперштаб установил границы ЧС в Киржачском районе. Они находится в пределах поселков Барсово, Мирный, Першино, деревень Храпки, Грибаново, Дубки (включая почтовое отделение Дубки), Дворищи,

Оперштаб установил границы ЧС в Киржачском районе. Они находится в пределах поселков Барсово, Мирный, Першино, деревень Храпки, Грибаново, Дубки (включая почтовое отделение Дубки), Дворищи, Илейкино, участок Мележи, а также СНТ «Звездный» и «Лужки». Об этом сообщил Александр Авдеев в своих соцсетях. Жители вышеперечисленных населенных пунктов могут рассчитывать на компенсации и иную поддержку. Известно, что больше