Отопление и горячее водоснабжение в Киржачском районе потихоньку возобновляются. Пока тепло получат только жители Киржача, сообщает пресс-служба Владимиртеплогаза. Вечером будет известно,

Отопление и горячее водоснабжение в Киржачском районе потихоньку возобновляются. Пока тепло получат только жители Киржача, сообщает пресс-служба Владимиртеплогаза. Вечером будет известно, безопасно ли возвращать тепло и газ всем жителям района. Из сообщения в соцсетях Владимиртеплогаза Потребуется некоторое время на пусковые работы и прогрев системы, но наши сотрудники делают все, чтобы киржачане смогли пользоваться горячей водой