Корреспондент vlad.aif.ru прибыл на место.

В Киржачском районе Владимирской области днем 23 апреля не слышны звуки взрывов.Экстренные службы работают на месте ЧП. Напомним, что вечером 22 апреля на территории воинской части произошел пожар, затем на складе сдетонировали боеприпасы. Пострадали , трое из них госпитализированы.Сейчас режим ЧС в Киржачском районе сохраняется. Школы и детские сады закрыли на день.Корреспондент vlad.aif.ru прибыл на место. В самом Киржаче чувствуется запах гари.«Обстановка спокойная, движение транспорта открыто», — передает журналист.