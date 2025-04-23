Рассказываем, где нет газа.

В Киржачском районе отключили газ после детонации боеприпасов 23 апреля. Об этом сообщает Газпром межрегионгаз, газораспределение Владимир. Ограничение будет действовать до отмены режима ЧС.Газ отключили в следующих населенных пунктах: д. Аленино, д. Перегудово, д. Грибаново, д. Дворищи, д. Дубки, СНТ Дубки, д. Ельцы, СНТ Жаворонок, д. Захарово, СНТ Захарово, СНТ Звездный, п. Лисицыно, СНТ Люпин, СНТ Мележа-1, СНТ Мележа, д. Мележа, СНТ Надежда Горкинского сельского поселения, п. Першино, СНТ Першино, СНТ Полиграфия, СНТ Прибор, ДНП Свидники, н.п. Участок Мележи, с. Филипповское, СНТ Химик, д. Храпки, СНТ Чайка, СНТ Шерна, СНТ Шувалово, д. Юрцово, д. Василево, д. Дубровка, д. Рязанки, д. Климово, д. Бельково, п. Горка, п. Мирный, ДНП «Доброе соседство», д. Рожково, СНТ Кошенка, д. Лисицыно муниципального образования «Филипповское», СНТ Лужки.Напомним, ранее мы писали, что в. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. В опасную зону попали семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В пункты временного размещения доставили 450 жителей.