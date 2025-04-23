В более чем сорока населенных пунктах Киржачского района отключили газ. Это связанно с режимом ЧС, предупредили в АО «Газпром газораспределение Владимир». Газоснабжение вернут после

В более чем сорока населенных пунктах Киржачского района отключили газ. Это связанно с режимом ЧС, предупредили в АО «Газпром газораспределение Владимир». Газоснабжение вернут после прекращения режима ЧС. Специалисты проверят состояние сетей и газовых приборов. Собственникам домов необходимо перерыть газовые краны и не открывать их, пока не разрешат сотрудники аварийных бригад. По отключение попали следующие деревни