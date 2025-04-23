ДТП произошло на 131 км трассы М-12 в Петушинском районе 22 апреля около 18:30. Как сообщает пресс-служба ГАИ области, за рулем была женщина 1995 года рождения (29-30 лет) из Московской области.

ДТП произошло на 131 км трассы М-12 в Петушинском районе 22 апреля около 18:30. Как сообщает пресс-служба ГАИ области, за рулем была женщина 1995 года рождения (29-30 лет) из Московской области. Предварительно, москвичка ехала в сторону родного региона на «Вольво С60». В какой-то момент она наехала на металлическое ограждение, разделяющее два потока встречного транспорта, после