Мошенники начали распространять через соцсети и мессенджеры объявления о сборе средств для помощи жителям Киржачского района. Авторы постов указывают неверные адреса и банковские счета.

Мошенники начали распространять через соцсети и мессенджеры объявления о сборе средств для помощи жителям Киржачского района. Авторы постов указывают неверные адреса и банковские счета. Об этом предупредили в пресс-службе правительства области. Доверять можно только информации из официальных источников. Пункты приема гуманитарки находятся по следующим адресам: – в Киржаче на базе ДК (ул. Гагарина, д. 22);-во