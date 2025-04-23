Это решение обусловлено высоким риском ландшафтных пожаров в условиях жаркой погоды.

В связи с введением особого противопожарного режима с 21 по 27 апреля в Владимирской области, Госохотинспекция региона объявила о запрете на спортивную и любительскую охоту. Это решение обусловлено высоким риском ландшафтных пожаров в условиях жаркой погоды.Согласно постановлению Правительства области, в указанный период также ограничен въезд в леса, пребывание в них, а также разжигание костров и приготовление пищи на открытом огне.Ведомства призывают граждан проявлять бдительность и соблюдать установленные ограничения.