Экстренные службы получили 96 вызовов от местных жителей.

После взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области, экстренные службы получили 96 вызовов от местных жителей, сообщивших о неразорвавшихся боеприпасах, подозрительных воронках и повреждённых автомобилях. Один из жителей обнаружил снаряд в своём автомобиле.По информации «Базы», число пострадавших осталось на уровне четырёх человек, трое из которых госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает.В связи с инцидентом в Киржачском районе была. Губернатор Александр Авдеев провёл утреннее заседание оперштаба и рассказал о мероприятиях, принимаемых для устранения последствий взрыва.