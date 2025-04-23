Система предоставления льготных лекарственных препаратов во Владимирской области претерпит изменения.

Система предоставления льготных лекарственных препаратов во Владимирской области претерпит изменения. Медицинский информационно-аналитический центр, подведомственный региональному минздраву, анонсировал открытие специальных кабинетов для выписки рецептов. Первый такой кабинет начал работу в Центральной поликлинике города Владимира 3 марта.Главный врач поликлиники Елена Овчинникова сообщила, что в новом кабинете, оборудованном для приема пациентов фельдшером и медсестрой, можно записаться по телефону 122 или через регистратуру. Кабинет может обслуживать до 55 льготников в день. В случае экстренной ситуации, даже если у человека закончился положенный препарат, он может обратиться в регистратуру вне «квоты». С момента открытия было выписано уже 1 300 рецептов.Новая инициатива направлена на упрощение процесса получения лекарств для льготников и уменьшение очередей. Кроме того, услуга по номеру 122 теперь позволит льготникам отслеживать статус заказа своих лекарств, а в будущем планируется информировать их о доставке через звонки или СМС.