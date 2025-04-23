Хоть люди и обеспокоены событиями, но начинают приходить в себя.

Власти Владимирской области рассматривают возможность оказания помощи в восстановлении жилья и имущества, утраченного в результате детонации боеприпасов в Киржачском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале после визита к эвакуированным жителям.Он отметил, что, хоть люди и обеспокоены событиями, но начинают приходить в себя, видя поддержку со стороны властей.Подробнее о произошедшем можно узнать .