Из-под земли хлещет кипяток и растекается по улицам – в одном из районов Владимира прорвало трубопровод. Коммунальная авария на улице Комиссарова случилась в результате плановых испытаний,

Из-под земли хлещет кипяток и растекается по улицам – в одном из районов Владимира прорвало трубопровод. Коммунальная авария на улице Комиссарова случилась в результате плановых испытаний, сообщают в филиале «Т Плюс». Энергетики предупреждали владимирцев о предстоящей проверке тепломагистралей – 22 апреля с 8 часов утра воду в трубах нагревают до 114 градусов, чтобы выявить дефекты