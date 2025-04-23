Во Владимирской области начался ежегодный отбор пространств, которые будут обновлены и благоустроены в следующем году. Онлайн-голосование стартовало 21 апреля. Сделать выбор могут жители,

Во Владимирской области начался ежегодный отбор пространств, которые будут обновлены и благоустроены в следующем году. Онлайн-голосование стартовало 21 апреля. Сделать выбор могут жители, достигшие 14 лет. С этого года в голосовании обязательно принимают участие опорные города и поселки. Всего представлен 21 населенный пункт. Пресс-конференцию провел недавно назначенный на должность министра ЖКХ Сергей Маевский. Сергей Маевский,