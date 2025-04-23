Сотрудники выявили проблемы с дорожным полотном.

Проверка прокуратуры показала, что дорожное покрытие на участке федеральной трассы от поворота на Энергетик до улицы Куйбышева во Владимире находится в неудовлетворительном состоянии.Среди недочетов — выбоины и колейность. Жалобы от жителей Владимира на неудовлетворительное состояние дороги поступали на протяжении всей зимы.Прокуратура вынесла представления компаниям «Упрдор Москва-Нижний Новгород» и ДЭП-7 в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия. Кроме того, подрядная организация ДЭП-7, ответственная за содержание и ремонт федеральных трасс в регионе, оштрафовали на 20 тысяч рублей.В настоящее время на проблемном участке проводятся ремонтные работы, включающие латание картами и использование литого асфальта. Масштабный ремонт запланирован на летний период.