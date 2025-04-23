Поддержка малого и среднего бизнеса. Во Владимире провели интенсив под названием «Лаборатория предпринимательства». Организаторами выступило Законодательное Собрание области. Перед

Поддержка малого и среднего бизнеса. Во Владимире провели интенсив под названием «Лаборатория предпринимательства». Организаторами выступило Законодательное Собрание области. Перед началом мероприятия участники познакомились с предпринимателями. Пряники ручной работы, натуральная косметика, шелковые платки и не только были представлены на выставке. Светлана Степанова приехала из деревни Славцево Меленковского муниципального округа. Более 5 лет она занимается ткачеством на